В Забайкалье после схода вагонов грузового поезда возбудили уголовное дело

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Причины схода вагонов и цистерн грузового поезда на перегоне Гыршелун - Хушенга в Забайкальском крае будут расследоваться в рамках уголовного дела, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Ведомство уточняет, что с рельсов сошли девять полувагонов с углем (ранее сообщалось о семи), а также три цистерны с топливом.

"Разлива топлива не обнаружено. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливается. На место происшествия выехали следователи следственного управления", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Как сообщалось, сход вагонов и цистерн грузового поезда произошел утром в четверг. Для ликвидации последствий схода направлены три восстановительных поезда. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Забайкальской железной дороги, второй путь не заблокирован, поезда пропускаются по нему.