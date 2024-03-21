Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на одном из перегонов Транссиба в Забайкалье

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Работы по восстановлению движения ведутся на перегоне Гыршелун - Хушенга в Забайкальском крае, где в четверг утром с рельсов сошли вагоны грузового поезда, сообщает Забайкальская железная дорога.

"На перегоне Гыршелун - Хушенга Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении.

К месту схода вагонов направлены три восстановительных поезда. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб.