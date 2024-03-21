Грузовики из России по 14 суток ждут проезда в Литву

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Ситуация с въездом в Литву грузовых автомашин РФ на пункте пропуска Чернышевское в Калининградской области серьезно обострилась, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Калининградской областной таможни.

Отставание от зарезервированного времени пропуска машин через границу в электронной очереди составляет 334 часа, или почти 14 суток

"На утро четверга, 21 марта, очередь грузовиков перед пунктом пропуска составляет 140 единиц. Еще 25 автомашин стоят на нейтральной полосе, ожидая въезда в Литву. Ситуация обостряется, так как таможня Литвы заметно снизила число принимаемых автомашин", - сказали в пресс-службе таможни.

Так, за минувшие сутки Литва приняла лишь 32 машины, что в разы меньше технических возможностей. За последние четыре часа через границу не прошло ни одного грузовика, добавили в пресс-службе.

В последнее время таможня Литвы все чаще и чаще работает в таком ненормальном режиме.

В свою очередь ФГУП "Росгранстрой" сообщает в своем телеграмм-канале, что пропуск транспорта через Чернышевское со стороны сопредельного государства существенно ограничен.

Как сообщалось, очереди из грузовиков на границе с Литвой в Чернышевском стали почти регулярно появляться с лета 2023 года.

С 1 сентября в Чернышевском начала действовать система электронной записи в очередь на въезд в Литву грузовых автомашин. Однако очередь работает с задержкой из-за проволочек сопредельной стороны.

Литва в последние месяцы ужесточает контроль за транзитом грузов, идущих в/из России и Белоруссии на основании решения Еврокомисии о санкциях в отношении этих государств.

В настоящее время на российско-литовской границе грузовые автомашины оформляются только в пункте пропуска Чернышевское. При этом поток фур, как в Россию, так и обратно, заметно снизился в связи с действием антироссийских санкций.