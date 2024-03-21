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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Литва объяснила проблемы с въездом в страну российских грузовиков

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Литва более 15 часов не пропускала грузовики через границу с Калининградской областью РФ из-за того, что на таможне зависла система электронного документооборота, сообщила в четверг главный специалист по связям с общественностью Таможенного департамента республики Ирмина Фролова-Милашене.

"Со вчерашнего вечера, с 18:30 и до 10:00 сегодняшнего дня работа информационных систем таможни была нарушена. Тем, кто ездил только по электронному декларированию перевозимых товаров, приходилось останавливаться и ждать. Бумажные декларации были приняты", - заявила Фролова-Милашене агентству BNS.

По ее словам, как только система была налажена, грузовики стали пропускать в обычном режиме. "С 10:00 идет обычное обслуживание, когда система заработала", - сказала она.

Ранее в пресс-службе Калининградской областной таможни сообщили "Интерфаксу" об обострении ситуации с въездом в Литву грузовых автомашин РФ на пункте пропуска Чернышевское в Калининградской области. "На утро четверга, 21 марта, очередь грузовиков перед пунктом пропуска составляет 140 единиц. Еще 25 автомашин стоят на нейтральной полосе, ожидая въезда в Литву. Ситуация обостряется, так как таможня Литвы заметно снизила число принимаемых автомашин", - сказали в пресс-службе.

Очереди из грузовиков на границе с Литвой в Чернышевском стали почти регулярно появляться с лета 2023 года. С 1 сентября в Чернышевском начала действовать система электронной записи в очередь на въезд в Литву грузовых автомашин.

Литва в последние месяцы ужесточает контроль за транзитом грузов, идущих в/из России и Белоруссии на основании решения Еврокомисии о санкциях в отношении этих государств. В настоящее время на российско-литовской границе грузовые автомашины оформляются только в пункте пропуска Чернышевское. При этом поток фур, как в Россию, так и обратно, заметно снизился в связи с действием антироссийских санкций.

Калининград Литва
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