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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Из доходов регионов могут исключить платежи за проезд машин с опасными грузами

Соответствующий законопроект с оговоркой поддержало правительство, но не поддержала Счетная палата

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект, по которому платежи за выдачу разрешений на движение транспортных средств с опасными, тяжелыми или крупногабаритными грузами по автомобильным дорогам исключаются из доходов бюджетов регионов, муниципалитетов, бюджетов городских и сельских поселений.

Эти поправки к Бюджетному кодексу (законопроект № 502408-8) в Думу внесло в декабре 2023 года Заксобрание Оренбургской области. В пояснительной записке говорится, что данные изменения необходимы потому, что согласно ст. 31 закона об автомобильных дорогах (ФЗ-257), специальные разрешения на движение такого транспорта выдает Ространснадзор. "Таким образом, в бюджеты субъектов РФ, городских поселений, муниципальных районов и сельских поселений не могут поступать налоговые доходы в виде государственной пошлины за выдачу специального разрешения", - считают авторы законопроекта.

Счетная палата (СП) в своем заключении на законопроект не согласилась с трактовкой норм закона об автомобильных дорогах и указала, что полномочия федеральных органов исполнительной власти, в том числе по выдаче специального разрешения, могут передаваться органам исполнительной власти регионов. СП считает, что законопроект требует доработки, так как это приведет к выпадающим доходам регионов в тех случаях, когда полномочия по выдаче разрешений переданы на региональный уровень.

Правительство в отзыве поддержало как законопроект, так и претензии Счетной палаты, и предложило доработать текст ко второму чтению. "С учетом предусмотренной законодательством РФ возможности передачи полномочий РФ органам государственной власти субъектов РФ по выдаче специального разрешения целесообразно включить в кодекс (Бюджетный - ИФ) положения, предусматривающие возможность зачисления государственной пошлины (или ее части) в доход бюджета субъекта РФ в качестве налоговых доходов", - говорится в отзыве кабинета министров.

Дата рассмотрения законопроекта на профильном комитете и пленарном заседании Госдумы пока не определена. В финансово-экономическом обосновании не приводятся возможные цифры выпадающих доходов региональных бюджетов.

Правительство Ространснадзор Счетная палата Оренбургская область
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