Комитет Думы согласен исключить из доходов регионов платежи за провоз опасных грузов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законопроект, по которому платежи за выдачу разрешений на движение транспортных средств с опасными, тяжелыми или крупногабаритными грузами по автомобильным дорогам исключаются из доходов бюджетов регионов, муниципалитетов, бюджетов городских и сельских поселений.

Эти поправки к Бюджетному кодексу (законопроект № 502408-8) в Думу внесло в декабре 2023 года Заксобрание Оренбургской области. В пояснительной записке к ним говорится, что это изменение необходимо, потому что, согласно ст. 31 закона об автомобильных дорогах (ФЗ-257), специальные разрешения на движение такого транспорта выдает Ространснадзор. "Таким образом, в бюджеты субъектов РФ, городских поселений, муниципальных районов и сельских поселений не могут поступать налоговые доходы в виде государственной пошлины за выдачу специального разрешения", - считают авторы законопроекта.

Счетная палата (СП) в своем заключении на законопроект не согласилась с трактовкой норм закона об автомобильных дорогах и указала, что полномочия федеральных органов исполнительной власти, в том числе по выдаче специального разрешения, могут передаваться органам исполнительной власти регионов. СП считает, что законопроект требует доработки, так как это приведет к выпадающим доходам регионов в тех случаях, когда полномочия по выдаче разрешений переданы на региональный уровень.

На заседании первый замглавы комитета по бюджету Ольга Ануфриева отметила, что в заключении комитета это замечание учтено. "Если у нас уже существует норма в законе, которая уже принята, что могут передаваться полномочия, тогда мы можем предусмотреть норму, которая в случае передачи полномочий так или иначе регулирует зачисление. Грубо говоря, кто собирает, туда и зачисляется", - сказала депутат.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.