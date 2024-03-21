Шойгу заявил о значительном улучшении ситуации в сфере производства боеприпасов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в производстве артиллерийских боеприпасов и комплектующих к ним произошли серьёзные положительные изменения.

"Если говорить про изготовление артиллерийских боеприпасов, то по производству комплектующих к этим боеприпасам объем увеличен почти в 22 раза, 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет нам поддерживать на достаточном уровне поставку снарядов в зону специальной военной операции. То есть, те задачи, которые мы ставили год назад - выполнены. Построены новые цеха, и они заработали в полную силу", - сказал Шойгу на совещании в Нижегородской области, где он проинспектировал профильные предприятия ОПК.

Глава российского военного ведомства, которого цитирует в четверг министерство обороны РФ, отметил, что "на предприятиях произошли серьезные изменения после предыдущей проверки".

Шойгу подчеркнул, что ранее были поставлены задачи по расширению предприятиями производственных мощностей.

"После начала работы новых объектов объем производства фактически увеличился почти в 2,5 раза", - отметил он.

Министр обороны подчеркнул также, что за счёт ввода в строй новых объектов, предприятия работают с опережением графика производства.

"Мы рассчитывали на увеличение объёмов производства в третьем квартале, а добились этого уже фактически по завершению первого квартала. И работа проделана огромная, предприятие не просто реконструировано и модернизировано, это по многим компонентам новое предприятие", - сказал Шойгу.

По его словам, "это большая заслуга тех, кто трудится на предприятиях в три смены без выходных".

В рабочем совещании, которое Шойгу провёл после инспекции, приняли участие руководство Минобороны России, представители профильных органов военного управления и генеральные директора предприятий, говорится в сообщении.