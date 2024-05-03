Чемезов отметил кратное увеличение производства военной техники и боеприпасов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Россия в разы нарастила производство военной техники и боеприпасов, освоено производство тяжелых огнеметных систем нового поколения и машин дистанционного минирования, заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"По сравнению с 2022 годом объем производства и капитального ремонта танков на наших заводах вырос в 3,5 раза, легкобронированной техники - в 3 раза, выпуск выстрелов для танков, боевых машин пехоты - почти в 9 раз, снарядов для ствольной артиллерии - в 6 раз, реактивных снарядов для РСЗО - в 8 раз, неуправляемых ракетных снарядов для тяжелых огнеметных систем - в 3 раза", - сказал он.

"В 2023 году по сравнению с 2022 объемы выпуска самоходной артиллерии выросли в 10 раз, буксируемой - в 14 раз, минометов - в 20 раз, РСЗО - в 2 раза", - продолжил Чемезов.

"Освоено производство новых образцов, в том числе и тяжелых огнеметных систем - это ТОС-2, она сегодня очень задействована в зоне СВО. Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" и управляемые снаряды "Краснополь", комплекс управляемых боеприпасов "Куб", авиационные управляемые ракеты для беспилотных летательных аппаратов", - перечислил глава "Ростеха".

"Основному заказчику, Министерству обороны, в 2023 году были поставлены новые серийные самолеты Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ2, Ил-76МД-90А и Як-130. Вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, танки Т-90 "Прорыв" и комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин", - сообщил Чемезов.

По его словам, "Ростех" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" проводят работу по адаптации штатных авиационных боеприпасов к модулю планирования и коррекции. "Это летающие авиационные бомбы, которые сегодня очень востребованы. Такие дальние средства поражения сегодня нужны. Сегодня идет наращивание производства авиационных бомб всех калибров и видов для применения с этими модулями", - сказал Чемезов.

По его словам, "Ростех" производит почти 80% вооружения, которое применяется в зоне специальной военной операции на Украине.