Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Чемезов отметил кратное увеличение производства военной техники и боеприпасов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Россия в разы нарастила производство военной техники и боеприпасов, освоено производство тяжелых огнеметных систем нового поколения и машин дистанционного минирования, заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"По сравнению с 2022 годом объем производства и капитального ремонта танков на наших заводах вырос в 3,5 раза, легкобронированной техники - в 3 раза, выпуск выстрелов для танков, боевых машин пехоты - почти в 9 раз, снарядов для ствольной артиллерии - в 6 раз, реактивных снарядов для РСЗО - в 8 раз, неуправляемых ракетных снарядов для тяжелых огнеметных систем - в 3 раза", - сказал он.

"В 2023 году по сравнению с 2022 объемы выпуска самоходной артиллерии выросли в 10 раз, буксируемой - в 14 раз, минометов - в 20 раз, РСЗО - в 2 раза", - продолжил Чемезов.

"Освоено производство новых образцов, в том числе и тяжелых огнеметных систем - это ТОС-2, она сегодня очень задействована в зоне СВО. Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" и управляемые снаряды "Краснополь", комплекс управляемых боеприпасов "Куб", авиационные управляемые ракеты для беспилотных летательных аппаратов", - перечислил глава "Ростеха".

"Основному заказчику, Министерству обороны, в 2023 году были поставлены новые серийные самолеты Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ2, Ил-76МД-90А и Як-130. Вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, танки Т-90 "Прорыв" и комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин", - сообщил Чемезов.

По его словам, "Ростех" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" проводят работу по адаптации штатных авиационных боеприпасов к модулю планирования и коррекции. "Это летающие авиационные бомбы, которые сегодня очень востребованы. Такие дальние средства поражения сегодня нужны. Сегодня идет наращивание производства авиационных бомб всех калибров и видов для применения с этими модулями", - сказал Чемезов.

По его словам, "Ростех" производит почти 80% вооружения, которое применяется в зоне специальной военной операции на Украине.

Ростех Сергей Чемезов Украина Михаил Мишустин Минобороны СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ уничтожила в Ленобласти агента украинской разведки, планировавшего теракты

Уроженца Украины заподозрили в попытке поджога военного объекта в Мордовии

Паводок в России

Свыше 7,1 тыс. домов остаются подтопленными в Курганской области

Свыше 7,1 тыс. домов остаются подтопленными в Курганской области
Паводок в России

Вода в некоторых реках Томской области начала повышаться

Вода в некоторых реках Томской области начала повышаться

Что произошло за день: четверг, 2 мая

МВД насчитало по стране 356 тысяч участников первомайских мероприятий

МВД насчитало по стране 356 тысяч участников первомайских мероприятий

Источники сообщили о продаже российского актива Coeclerici Group "Окто Углю"

Песков не ждет последствий новых санкций США для международного сотрудничества России

Песков не ждет последствий новых санкций США для международного сотрудничества России

"Мосбиржа" обжаловала изъятие акций Соликамского завода в пользу государства

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });