Новак обсудит с нефтяниками ситуацию с поставками топлива на внутренний рынок

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу проведет совещание о ситуации на рынке топлива, сообщили "Интерфаксу" источники. В аппарате зампреда правительства подтвердили эту информацию.

Как сообщили "Интерфаксу" источники, речь пойдет в том числе об увеличении продаж топлива на бирже, о графике ремонтов НПЗ и мерах по поддержанию стабильности поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.

Один из вопросов, который могут обсудить участники - возобновление торгов нефтепродуктами на бирже во вторую сессию. Также в центре внимания - поставка нефтепродуктов на экспорт, графики отгрузки топлива сельхозпроизводителям и цены на АЗС.

С 1 марта до конца августа правительство запретило экспорт бензина, до сих пор действует запрет на экспорт зимнего дизтоплива.

Как сообщалось, стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в последние несколько дней безостановочно растет на фоне новостей об инцидентах на ряде нефтеперерабатывающих заводов России.

На минувшей неделе в результате атаки БПЛА возгорания фиксировались на НПЗ в Кстовской промзоне Нижнего Новгорода, на нефтезаводе в Рязани, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области. Также предпринимались попытки атаковать Киришский НПЗ в Ленинградской области, но все дроны были сбиты на подлете к заводу.

НПЗ в Нижнем Новгороде, Рязани и Ленинградской области относятся к числу крупнейших в России.

Между тем, стоимость нефтепродуктов в рознице, согласно данным Росстата, пока держится на прежних уровнях и не демонстрирует роста.

В среду министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что обсуждается возможность увеличения производства топлива на НПЗ, где оно не было остановлено, а также корректировка графика плановых ремонтов. "Есть потенциал увеличения выпуска топлива на НПЗ, где не было остановлено производство. Обсуждаем с предприятиями корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ в связи с инцидентами на ряде заводов. Дополнительные меры для стабильного топливообеспечения связаны в том числе с увеличением выпуска моторного топлива и со снятием логистических ограничений", - перечислил он.

Вторая сессия на торгах на СПбМТСБ была отменена в разгар ценового кризиса осенью 2023 года. Тогда Новак, докладывая премьер-министру Михаилу Мишустину о мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке, сказал, что отмена второй сессии поддержит предложение и ликвидность на бирже. Он также подчёркивал, что принят еще ряд мер для нормализации цен на внутреннем рынке, в частности, введен временный запрет на экспорт бензинов и дизельного топлива.

Как сообщалось, в сезон высокого спроса летом 2023 года ввиду ряда причин на топливном рынке России сформировался ценовой кризис. Долгое время ведомства и нефтяные компании не могли урегулировать ситуацию, в результате правительство пошло на жёсткие меры и с 21 сентября 2023 года запретило экспорт топлива. Запретные меры снимались постепенно - 17 ноября было отменено эмбарго на экспорт бензина, 22 ноября - на вывоз летнего дизтоплива.