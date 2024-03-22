Нефтяникам и РЖД поручено обеспечить бесперебойный вывоз топлива и загрузку НПЗ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов поручил нефтяным компаниям совместно с РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ в соответствии с графиком и растущим весенним спросом, сообщает пресс-служба правительства в пятницу.

"Цены для сельхозпроизводителей на топливо с началом весенних полевых работ не должны превышать рыночные показатели", - подчеркивается в сообщении.

По данным Минэнерго, объем поставки бензина и дизельного топлива в марте на внутренний рынок по отношению к февралю 2024 года вырос на 13 тыс. т в сутки и 15,5 тыс. т в сутки соответственно.

Запасы топлива остаются высокими - 1,9 млн т по бензину и 3,4 млн т по дизельному топливу. Цены на АЗС стабильны.

"Ситуация с приоритетным обеспечением внутреннего рынка и динамикой цен на топливо продолжит находиться на контроле правительства", - говорится в пресс-релизе.

Собеседники агентства рассказывают также, что РЖД объявили особый режим работы, призванный обеспечить бесперебойную поставку нефтепродуктов по стране. Источник "Интерфакса", знакомый с текстом соответствующего распоряжения компании, рассказал, что, в частности, по сети дорог предписано беспрепятственно принимать нефтеналивные грузы в рамках графиков, исключить их простои, обеспечить нефтеналивные станции необходимыми производственными и трудовыми ресурсами.

В самый короткий срок должны пройти совещания с руководством нефтеналивных предприятий с тем, чтобы улучшить технику и повысить эффективность работы этих объектов. В случае неисправности локомотивов необходимо найти замену, исключить простой нефтеналивных станций. Также в РЖД будут действовать ежесуточные штабы по обеспечению вывоза нефтепродуктов.

Стоимость нефтепродуктов на бирже растет в последнее время на фоне новостей об инцидентах на ряде нефтеперерабатывающих заводов России. На минувшей неделе в результате атаки БПЛА возгорания фиксировались на НПЗ в Кстовской промзоне Нижнего Новгорода, на нефтезаводе в Рязани, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области. Также предпринимались попытки атаковать Киришский НПЗ в Ленинградской области, но все дроны были сбиты на подлете к заводу.

НПЗ в Нижнем Новгороде, Рязани и Ленинградской области относятся к числу крупнейших в России.

Стоимость нефтепродуктов в рознице, по данным Росстата, пока держится на прежних уровнях и не демонстрирует роста.

20 марта министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что обсуждается возможность увеличения производства топлива на НПЗ, где оно не было остановлено, а также корректировка графика плановых ремонтов.

"Есть потенциал увеличения выпуска топлива на НПЗ, где не было остановлено производство. Обсуждаем с предприятиями корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ в связи с инцидентами на ряде заводов. Дополнительные меры для стабильного топливообеспечения связаны в том числе с увеличением выпуска моторного топлива и со снятием логистических ограничений", - отметил Шульгинов.