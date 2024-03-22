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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Самолет ТОФ выполнил учебный полет продолжительностью более девяти часов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Экипаж противолодочного самолета Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил учебно-тренировочный полет на максимальную продолжительность нахождения в воздухе, сообщила пресс-служба флота.

"Длительность полета составила более 9 часов. За это время экипаж Ту-142МЗ преодолел маршрут протяженностью около 3 тыс. километров", - говорится в сообщении.

В ходе выполнения полетного задания экипаж самолета отработал противолодочные задачи над акваторией северной части Тихого океана и Охотского моря.

Летчики морской авиации отработали прохождение заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий в полете при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации.

ТОФ Ту-142
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