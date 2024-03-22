Подлодка ТОФ выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" на учениях в Японском море

Рубочный люк на дизель-электрической подводной лодке "Волхов" Тихоокеанского флота Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Волхов" Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса "Калибр" на учениях в Японском море, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"Ракетная стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника. Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что "в расчётное время ракета "Калибр" успешно поразила назначенную цель на тактическом поле "Сюркум", расположенном в Хабаровском крае".

"Дальность стрельбы превысила 1000 километров", - подчеркивает пресс-служба ТОФ.

Корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации обеспечивали закрытие района выполнения ракетной стрельбы, сообщает флот.