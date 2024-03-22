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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Более 50 тысяч жителей ЛНР остались без света из-за обстрела подстанции

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Более 52 тысяч абонентов в Луганской народной республике остались без электричества из-за обстрела со стороны Украины электроподстанции в городе Первомайск, сообщили в правительстве региона в пятницу.

"ВСУ обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска. В результате без энергоснабжения остались более 52 тысяч абонентов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что электроснабжение частично нарушено в городах Ирмино, Стаханов, Первомайск, Кировск.

"Полностью обесточены поселки Голубовское, Борщеватое, Березовское, Горское, Золотое и Золотое-5", - заявили в правительстве ЛНР.

ВСУ ЛНР
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