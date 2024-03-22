Банк России по-прежнему склоняется к началу снижения ставки со второго полугодия

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему считает, что сможет приступить к снижению ключевой ставки скорее во втором полугодии, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдет скорее во второй половине года", - сказала она.

"Динамика инфляции и баланс рисков для ее прогноза - это ключевые факторы для выбора дальнейшей траектории ключевой ставки, включая момент возможного перехода к снижению ставки", - добавила она.

22 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, оставив в целом неизменной и тональность своего заявления.

"У нас во время обсуждения сложился широкий консенсус по поводу необходимости сохранения ставки на нынешнем уровне. Другие альтернативы предметно не обсуждались, - сказала также Набиуллина. - Мы более подробно обсуждали возможную траекторию и сигнал по ставке. Потому что были те, кто считает, что снижение инфляции уже приобретает устойчивый характер. Но были и те, кто считает, что выросли инфляционные риски. Поэтому мы обсуждали разные варианты. Но также большинство, практически консенсус, был за сохранение нынешнего нейтрального сигнала по ключевой ставке".