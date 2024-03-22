Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Банк России по-прежнему склоняется к началу снижения ставки со второго полугодия

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему считает, что сможет приступить к снижению ключевой ставки скорее во втором полугодии, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдет скорее во второй половине года", - сказала она.

"Динамика инфляции и баланс рисков для ее прогноза - это ключевые факторы для выбора дальнейшей траектории ключевой ставки, включая момент возможного перехода к снижению ставки", - добавила она.

22 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, оставив в целом неизменной и тональность своего заявления.

"У нас во время обсуждения сложился широкий консенсус по поводу необходимости сохранения ставки на нынешнем уровне. Другие альтернативы предметно не обсуждались, - сказала также Набиуллина. - Мы более подробно обсуждали возможную траекторию и сигнал по ставке. Потому что были те, кто считает, что снижение инфляции уже приобретает устойчивый характер. Но были и те, кто считает, что выросли инфляционные риски. Поэтому мы обсуждали разные варианты. Но также большинство, практически консенсус, был за сохранение нынешнего нейтрального сигнала по ключевой ставке".

Банк России Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ РФ обсуждают возможность страхования средств в электронных кошельках

Елене Блиновской и ее мужу предъявлено окончательное обвинение

Елене Блиновской и ее мужу предъявлено окончательное обвинение

Пять человек пострадали при инциденте на территории Пермского порохового завода

ЛГБТ внесли в перечень террористических и экстремистских организаций в РФ

ЛГБТ внесли в перечень террористических и экстремистских организаций в РФ

Суд взыскал в пользу РФ оставшиеся 10,5% акций Соликамского магниевого завода

Суд взыскал в пользу РФ оставшиеся 10,5% акций Соликамского магниевого завода
Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю нанесли 49 ударов возмездия в ответ на украинские обстрелы

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по ряду объектов на Украине

Эксперт Минздрава сообщила о наличии ожирения у примерно 50 млн россиян

Банк России отметил новое усиление жесткости рынка труда при росте экономики

Плановая профилактика на "Силе Сибири" пройдет с 24 марта по 1 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });