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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

ЦБ РФ в пятницу предметно обсуждал только сохранение ключевой ставки

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - На заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке 22 марта сложился широкий консенсус за ее сохранение на текущем уровне, альтернативные варианты предметно не обсуждались, но шла дискуссия о будущей траектории и сигнале, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Банк России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, оставив в целом неизменной и тональность своего заявления.

"У нас во время обсуждения сложился широкий консенсус по поводу необходимости сохранения ставки на нынешнем уровне. Другие альтернативы предметно не обсуждались", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Мы более подробно обсуждали возможную траекторию и сигнал по ставке. Потому что были те, кто считает, что снижение инфляции уже приобретает устойчивый характер. Но были и те, кто считает, что выросли инфляционные риски. Поэтому мы обсуждали разные варианты. Но также большинство, практически консенсус, был за сохранение нынешнего нейтрального сигнала по ключевой ставке", - добавила глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
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