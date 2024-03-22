Генпрокуратура России прокомментировала стрельбу в Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России подтвердила стрельбу и пожар в Crocus City Hall.

По сведениям надзорного ведомства, перед началом концерта "неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу", "количество пострадавших уточняется, в здании развлекательного центра начался пожар, идет эвакуация граждан".

На месте координирует деятельность специальных служб и правоохранительных органов прокурор Московской области Сергей Забатурин.