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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:24

Генпрокуратура России прокомментировала стрельбу в Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России подтвердила стрельбу и пожар в Crocus City Hall.

По сведениям надзорного ведомства, перед началом концерта "неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу", "количество пострадавших уточняется, в здании развлекательного центра начался пожар, идет эвакуация граждан".

На месте координирует деятельность специальных служб и правоохранительных органов прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника Нападение на Crocus City Hall
Генпрокуратура Crocus City Hall Московская область Москва
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