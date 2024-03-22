В Белом доме соболезнуют близким жертв в Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Администрация США выражает соболезнования близким погибших при нападении на концертный зал Crocus City Hall в Москве, заявили в пятницу в Белом доме.

"Мы все видели сообщения и видео, приходящие из Москвы. (...) Мы стараемся получить больше информации", - сказал советник Белого дома Джон Кирби на брифинге.

"Наши мысли, очевидно, с жертвами этой атаки", - отметил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что "сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших".

По данным оперативных служб, в концертном зале Crocus City Hall в пятницу вечером произошла стрельба, затем в здании начался пожар. Есть погибшие и пострадавшие.