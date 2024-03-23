Главы силовых ведомств доложили Путину о расследовании теракта в Crocus City Hall

Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, председатель СКР Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили президенту России Владимиру Путину о расследовании теракта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, сообщил Кремль.

Кроме того, глава МЧС Александр Куренков "доложил президенту о мерах, предпринятых для спасения людей, оказания всей возможной помощи пострадавшим", проинформировала пресс-служба президента.

Куренков отметил, что в этой работе принимали участие "сотрудники специальных и силовых ведомств".

Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, зампред правительства Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко доложили главе государства о мерах, предпринимаемых для помощи пострадавшим, говорится в сообщении пресс-службы.