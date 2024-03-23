Что случилось этой ночью: суббота, 23 марта

Теракт в Crocus City Hall в Подмосковье, атака на Куйбышевский НПЗ, Кирилл Набутов признан иноагентом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Более 60 человек погибли в результате теракта в Crocus City Hall в Красногорске. Накануне вечером неизвестные люди, вооруженные автоматами, открыли огонь в концертном зале. В здании произошел пожар, сообщалось о взрывах.

- После нападения на Crocus City Hall госпитализированы 115 человек, в том числе пять детей, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

- Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, председатель СКР Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили президенту РФ Владимиру Путину о расследовании теракта в Подмосковье.

- Пожар произошел на Куйбышевском НПЗ в Самарской области после атаки дрона. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, ущерба оборудованию не нанесено.

- Российские военные нейтрализовали 12 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами. Средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА над Брянской областью, пять над Белгородской, один над Воронежской и один над Саратовской.

- Минюст РФ признал журналиста Кирилла Набутова иностранным агентом. В реестр иноагентов также включено некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа.ру".