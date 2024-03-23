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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 07:39

В Сибири усиливают меры безопасности на фоне теракта в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернаторы Сибири выражают соболезнования родным и близким погибших во время террористического акта в подмосковном Crocus City Hall и усиливают меры безопасности в cвоих регионах.

"В подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл" произошел страшный теракт. Нечеловеческая жестокость. От лица всего региона выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и терпения. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Новосибирская область с вами", - написал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в телеграм-канале.

Он отметил, что в регионе принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности.

"В ближайшие выходные в нашем регионе отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия", - сообщил Травников.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, подчеркнув, что "в результате подлой атаки террористов погибли и пострадали мирные люди", выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Хоценко также сообщил, что дал ряд поручений по усилению мер безопасности. В частности, глава региона распорядился усилить охрану всех мест массового пребывания людей, уделяя особое внимание детским садам, школам, вузам, поликлиникам и больницам, торговым центрам, автовокзалам, аэропорту, железнодорожным станциям. В регионе также ограничат массовые развлекательные и культурные мероприятия.

Губернатор Томской области Владимир Мазур подчеркнул, что регион готов оказать всю возможную помощь пострадавшим во время теракта.

"Новости и кадры, поступающие из "Крокус Сити Холла", ужасают. Уверен, виновные будут найдены и ответят сполна за теракт", - написал Мазур в телеграм-канале.

Томский губернатор также дал поручение о принятии повышенных мер безопасности, в выходные в регионе будут отменены все увеселительные и массовые мероприятия.

Соболезнования в связи с терактом выразил и глава Алтайского края Виктор Томенко, подчеркнув, что "все жители края потрясены, глубоко возмущены бесчеловечностью происходящего".

"Скорбим по погибшим вместе со всей страной, в этот трудный час мы должны сохранять нашу стойкость. Верить в то, что и организаторы, и исполнители будут найдены и понесут заслуженное наказание", - написал Томенко в телеграм-канале.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также принял решение отменить все спортивные, культурные и прочие массовые мероприятия на территории региона. "Прошу всех правильно отнестись к этому решению", - написал Кобзев.

Он также сообщил, что в ближайшее время намерен провести заседание антитеррористической комиссии.

Глава Хакасии Валентин Коновалов осудил теракт в подмосковном "Крокус Сити Холе", высказал уверенность, что нападавшие будут установлены и понесут наказание.

"От имени всех жителей Хакасии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами и готовы оказать всю необходимую помощь. Все причастные к этому чудовищному преступлению должны понести неотвратимое наказание", - написал Коновалов в соцсетях.

Глава Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале написал, что республика готова отправить в Подмосковье бригаду медиков при необходимости.

"От себя лично и от имени многонациональной Тувы выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Стойкости и крепости духа в это тяжелое время. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Принял решение отменить все массовые и развлекательные мероприятия в Туве в выходные. Прошу всех отнестись с пониманием", - написал глава региона телеграм-канале.

Новосибирская область Томская область Омская область Иркутская область Подмосковье Crocus City Hall
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