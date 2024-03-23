Теракт в Crocus City Hall. Что известно к утру.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Crocus City Hall в подмосковном Красногорске накануне вечером произошел теракт, в концертный комплекс ворвалась группа вооруженных автоматами людей и открыла огонь, в здании начался пожар, сообщалось о взрывах.

По данным Следственного комитета России при нападении погибли более 60 человек, в ведомстве предупредили, что это число может вырасти. Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что среди погибших – трое детей.

По данным подмосковного Минздрава на утро субботы пострадавшими в результате теракта числятся 126 человек.

В московские больницы к утру субботы госпитализированы 82 человека.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что все пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии, прооперированы. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в свою очередь, проинформировал, что основная работа по экстренной помощи завершена – "продолжается работа именно с тяжелыми пациентами, все переходит в такой стабильный режим".

Донорские центры продолжают принимать желающих сдать кровь.

Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, председатель СКР Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили президенту РФ Владимиру Путину о расследовании теракта в Подмосковьеь.

Возгорание в Crocus City Hall практически ликвидировано, пожарные проливают конструкции и разбирают завалы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В зрительном зале обрушилась крыша, которая судя по всему была эпицентром пожара, добавил он.

Главы регионов на Дальнем Востоке, в Сибири, Поволжье, массово отменяют развлекательные и спортивные мероприятия, усиливают меры безопасности. В столичных аэропортах усилены меры безопасности. РЖД сообщило об усилении мер безопасности в поездах и на железнодорожных вокзалах.

Соболезнования в связи с трагедией в Красногорске выразили власти многих стран, включая Германию, Италию, Испанию, Францию, Израиль, Канаду, Бразилию, Венгрию, Иран, Китай. К соболезнованиям присоединился Генсек ООН Антониу Гуттериш.