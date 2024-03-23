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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 07:39

Пожар произошел на Куйбышевском НПЗ под Самарой после атаки БПЛА

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Возгорание колонны первичной переработки нефти произошло в результате атаки беспилотника на АО "Куйбышевский НПЗ" (Новокуйбышевск, Самарская область) ночью в субботу, жертв и пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова.

"Сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет", - приводятся в сообщении слова Азарова.

В настоящее время на месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб.

"По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. Ущерба технологическому оборудованию не нанесено", - цитирует пресс-служба главу региона.

АО "Куйбышевский НПЗ" специализируется на выпуске моторного топлива, включая бензины и дизельное топливо экологического стандарта Евро-5, а также нескольких десятков других востребованных на рынке нефтепродуктов.

Самарская область Куйбышевский НПЗ Дмитрий Азаров
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