Один человек погиб в результате атак беспилотников в Белгородской области

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотниками территории двух муниципалитетов.

"Беспилотные летательные аппараты атаковали два муниципалитета - Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Также, по его информации, рано утром был обстрелян Белгород: повреждены частные и многоквартирные дома, есть пострадавшие.

Кроме того, в результате атаки загорелся частный дом, добавил губернатор.