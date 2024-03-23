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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 07:39

Один человек погиб в результате атак беспилотников в Белгородской области

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотниками территории двух муниципалитетов.

"Беспилотные летательные аппараты атаковали два муниципалитета - Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Также, по его информации, рано утром был обстрелян Белгород: повреждены частные и многоквартирные дома, есть пострадавшие.

Кроме того, в результате атаки загорелся частный дом, добавил губернатор.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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