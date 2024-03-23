Над Белгородом сбито десять воздушных целей, пострадали два человека

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Над Белгородом и пригородом сбито 10 воздушных целей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлете к городу", - написал Гладков в своем телеграм-канале в субботу.

По словам губернатора, пострадали два человека.

"Бригадами скорой они доставлены в городскую больницу 2, вся необходимая помощь оказывается", - сообщил глава региона.

Также, по его данным, в результате воздушной атаки со стороны Украины различные повреждения получили 10 частных жилых домовладений и один легковой автомобиль.

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое повреждены четыре частных домовладения", - сообщил Гладков.

Помимо того, в селе Таврово повреждены кровля одного частного домовладения и один автомобиль, добавил губернатор.