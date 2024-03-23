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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:07

Источник сказал, что информация от США о готовящемся теракте носила общий характер

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В российских спецслужбах подтвердили, что американская сторона информировала Россию о готовящемся теракте, однако эта информация была общей, без конкретизации.

В связи с заявлением представителя Совета национальной безопасности американской администрации Эйдриенн Уотсон о передаче российской стороне данных о готовящемся теракте источник в российской спецслужбе подтвердил, что такая информация действительно поступала.

Вместе с тем, источник подчеркнул, что эта информация носила общий характер, без какой-либо конкретизации.

Перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Crocus City Hall в подмосковном Красногорске началась стрельба, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Есть погибшие и пострадавшие.

Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
США
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