Источник сказал, что информация от США о готовящемся теракте носила общий характер

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В российских спецслужбах подтвердили, что американская сторона информировала Россию о готовящемся теракте, однако эта информация была общей, без конкретизации.

В связи с заявлением представителя Совета национальной безопасности американской администрации Эйдриенн Уотсон о передаче российской стороне данных о готовящемся теракте источник в российской спецслужбе подтвердил, что такая информация действительно поступала.

Вместе с тем, источник подчеркнул, что эта информация носила общий характер, без какой-либо конкретизации.

Перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Crocus City Hall в подмосковном Красногорске началась стрельба, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Есть погибшие и пострадавшие.