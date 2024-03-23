Интерпол готов помочь властям РФ в расследовании теракта в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток выступил с осуждением теракта в концертном зале Crocus City Hall и пообещал содействие российским властям.

"Интерпол готов оказать поддержку российским властям в расследовании", - написал он в соцсети.

Вечером 22 марта перед началом концерта в подмосковном Crocus City Hall в здание ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар. По последним данным СКР, погибли 93 человека, более 100 были госпитализированы.