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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:01

Интерпол готов помочь властям РФ в расследовании теракта в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток выступил с осуждением теракта в концертном зале Crocus City Hall и пообещал содействие российским властям.

"Интерпол готов оказать поддержку российским властям в расследовании", - написал он в соцсети.

Вечером 22 марта перед началом концерта в подмосковном Crocus City Hall в здание ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар. По последним данным СКР, погибли 93 человека, более 100 были госпитализированы.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Интерпол СКР Crocus City Hall
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