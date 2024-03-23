Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:07

Москва и Подмосковье возьмут на себя организацию похорон погибших в Красногорске

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Москва совместно с Московской областью возьмёт на себя организацию похорон погибших в результате теракта в Crocus City Hall, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Всем в обязательном порядке мы компенсируем расходы на захоронение и урегулируем все юридические вопросы", - написал в свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём телеграм-канале.

Уголовное дело о теракте возбуждено в связи со стрельбой в Crocus City Hall. По последним данным СКР, погибли 93 человека.

Последствия теракта в Crocus City Hall

11
Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Андрей Воробьев Красногорск Москва Подмосковье СКР Сергей Собянин Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

В Брянской области задержаны 4 человека, совершившие теракт в Crocus City Hall

В Брянской области задержаны 4 человека, совершившие теракт в Crocus City Hall

После теракта в Подмосковье госпитализированы 107 человек, 16 - в крайне тяжелом состоянии

Нападение на Crocus City Hall

СКР приступил к допросу задержанных по подозрению в совершении теракта в Подмосковье

Москва и область выплатят пострадавшим в Красногорске от 500 тыс. до 3 млн руб.

Нападение на Crocus City Hall

В стационары Москвы поступили 88 пострадавших при теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

СКР сообщил о 93 погибших в результате теракта в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

В списке Минздрава Подмосковья 37 погибших при теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Источник сказал, что информация от США о готовящемся теракте носила общий характер

Нападение на Crocus City Hall

Патрушев заявил, что виновные в теракте в Подмосковье не останутся безнаказанными

Госкомиссия допустила к старту ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25"

Госкомиссия допустила к старту ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25"