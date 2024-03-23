Москва и Подмосковье возьмут на себя организацию похорон погибших в Красногорске

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Москва совместно с Московской областью возьмёт на себя организацию похорон погибших в результате теракта в Crocus City Hall, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Всем в обязательном порядке мы компенсируем расходы на захоронение и урегулируем все юридические вопросы", - написал в свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём телеграм-канале.

Уголовное дело о теракте возбуждено в связи со стрельбой в Crocus City Hall. По последним данным СКР, погибли 93 человека.