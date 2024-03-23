Москва и область выплатят пострадавшим в Красногорске от 500 тыс. до 3 млн руб.

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Москва и Московская область окажет пострадавшим в результате теракта в Crocus City Hall материальную помощь в размере от 0,5 млн до 3 млн руб., сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним, а власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области.

"Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб. Соболезную родным и близким погибших", - добавил мэр.

Согласно опубликованному распоряжению правительства Москвы, для детей, у которых в теракте погибли родители, будут предусмотрены дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты.

Со своей стороны, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем телеграм-канале, что по 3 млн будет выплачено близким погибших, по 1 млн руб. - пострадавшим, которые находятся в стационаре, а по 500 тыс. тем, кто получил лечение амбулаторно.

"Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии", - написал Воробьев.

Он также напомнил, что 10 утра в БЦ "Кубик" в помещениях фонда "Защитники отечества" открыт Центр Помощи. Кроме того, для всех, кого коснулась трагедия, создан чат.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел 22 марта, когда несколько человек с оружием отрыли стрельбу по посетителям концерта группы "Пикник". После этого в здании произошел пожар.