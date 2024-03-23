Движение транспорта затруднено на МКАД возле Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта предупредил автомобилистов о затруднении в движении по МКАД в районе подмосковного концертного зала Crocus City Hall.

"На участке 63-73 км МКАД в районе "Крокус Сити Холла" движение затруднено. Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты - объехать участок можно по Северо-Западной хорде", - говорится в сообщении.

В пятницу, 22 марта, перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу. В результате теракта, по последним данным, 115 человек погибли и более 100 пострадали.

В настоящее время, по данным МЧС, в здании осуществляется разбор завалов и проливка очагов возгорания на площади 500 кв.м.