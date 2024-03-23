Дептранс Москвы сообщил о штатной работе транспорта в городе

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Столичный метрополитен и наземный транспорт работают в штатном режиме, до закрытия станции метро и вестибюли продолжат патрулировать сотрудники ведомственной охраны правительства Москвы, Службы безопасности метро и полиции, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Московское метро, наземный транспорт работают в штатном режиме. Движение поездов, автобусов, электробусов и трамваев осуществляется в соответствии с графиком. До закрытия станции метро и вестибюли продолжат патрулировать сотрудники ведомственной охраны правительства Москвы, Службы безопасности метро и полиции", - говорится в телеграм-канале департамента.

Отмечается, что автомобильное движение в городе свободное и оценивается в 1 балл. Локальные затруднения наблюдаются на внутренней стороне 65-67 км МКАД. В дептрансе рекомендуют использовать для объезда Северо-Западную хорду.