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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:22

Над Севастополем сбили несколько воздушных целей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Несколько воздушных целей сбито средствами противовоздушной обороны над Севастополем, ранен ребенок, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе ул. Щербака ребенок получил осколочное ранение", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что обломки другой цели упали в районе Индустриальной, загорелся автомобиль.

Губернатор отметил, что ПВО продолжает работу, поэтому жителям следует оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Военные в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт используют табельные средства маскировки.

Ранее Развожаев объявил в городе воздушную тревогу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Михаил Развожаев Севастополь
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