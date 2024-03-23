Более десяти ракет сбиты над Севастополем

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны сбили в небе над Севастополем более десяти ракет, известно о пострадавшей от осколков, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он уточнил, что в районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, повредив газовую трубу и ранив женщину в руку. В районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, о степени повреждений пока неизвестно.

Губернатор добавил, что на улице Гранатной осколок прилетел в дом, здесь тоже повреждена газовая труба. В районе Качинского шоссе осколок попал в дом, а на улице Юхарина Балка обломки ракеты попали на проезжую часть.

Развожаев призвал жителей города не подходить к обломкам и частям сбитых ракет.

Ранее губернатор сообщил о ранении ребенка при падении обломков одной из ракет.