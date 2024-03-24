Владелец Crocus City Hall намерен восстановить концертный зал

Здание концертного зала Crocus City Hall. Архивное фото Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Концертный зал Crocus City Hall в Подмосковье, пострадавший в ходе теракта, будет восстановлен, говорится в сообщении на сайте Crocus Group.

"Российская компания "Крокус Интернешнл", владеющая концертным залом "Крокус Сити Холл", выражает глубокие соболезнования в связи с терактом, унесшим жизни сотни людей... Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что компания оказывает все возможное, чтобы "помочь властям и специальным службам, а также вместе со всей страной помочь жертвам теракта".

В сообщении отмечается, что компания работает на российском рынке более 30 лет, из которых 15 лет на площадке в Crocus City Hall. В стенах концертного зала носящего прошли тысячи мероприятий.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения с оценкой ущерба, нанесенного объекту. Комментируя "Интерфаксу" эти сообщения, компании консультанты "большой пятерки" назвали такие оценки преждевременными. По их мнению, говорить об оценке ущерба можно будет только после завершения всех работ на объекте.

В ночь на воскресенье в МЧС заявили, что тяжелая техника прибыла к Crocus City Hall для расчистки завалов после пожара. Ранее спасатели сообщили, что открытое горение в здании ликвидировано.

Теракт в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по зрителям на концерте, а также устроили пожар. Президент России Владимир Путин в своем обращении сообщил, что правоохранительные органы задержали 11 человек, причастных к теракту, в том числе четверых непосредственных исполнителей.