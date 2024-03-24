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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 09:57

Мэр Сочи заявил о готовности здравниц принять пострадавших в Crocus City Hall

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Власти Сочи намерены оказать необходимую реабилитационную помощь пострадавшим в теракте в подмосковном Красногорске, сообщил в своем официальном телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский в воскресенье.

"В этот сложный для всего нашего государства период все горожане объединяются в общем деле помощи. Здравницы Сочи готовы принять пострадавших и их семьи. Наши методики курортной медицины помогут им восстановить здоровье и прийти в себя после пережитого", - написал он.

Теракт в Crocus City Hall в Красногорске был совершен вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по зрителям на концерте, а также устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, 152 пострадали.

Президент России Владимир Путин в своем обращении сообщил, что правоохранительные органы задержали 11 человек, причастных к теракту, в том числе четверых непосредственных исполнителей.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 24 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Сочи Алексей Копайгородский Красногорск Crocus City Hall
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