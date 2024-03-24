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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:56

В Минздраве сообщили, что на стационарном лечении 110 пострадавших в Crocus

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - После теракта в Crocus City Hall на стационарном лечении в медорганизациях находятся 110 человек, 12 взрослых остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, 47 пациентов - в состоянии средней степени тяжести, 18 человек в состоянии легкой тяжести, готовятся к выписке под наблюдение врачей. Еще 38 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

В целом медики отмечают положительную динамику состояния пострадавших, отметил Кузнецов.

Из стационаров в связи с улучшением самочувствия выписаны 32 человека.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь, медицинские организации укомплектованы всем необходимым. Организация оказания помощи пострадавшим находится под личным контролем министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, еще 154 человека пострадали.

Хроника 22 – 24 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Алексей Кузнецов Красногорск Минздрав Crocus City Hall
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