Оставленные в гардеробе Crocus City Hall вещи начнут выдавать вечером

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Посетителям концерта в подмосковном Crocus City Hall, где в пятницу произошел теракт, оставленные вещи начнут выдавать в воскресенье вечером, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Вещи, оставленные в гардеробе Крокуса, вместе со следствием начнем выдавать сегодня с 18:00 - правоохранительный блок дал нам разрешение. До 15:00 специалисты упакуют и опишут одежду. В первую очередь отдавать будем тем, у кого на руках есть гардеробная бирка. Прошу отнестись к этому с пониманием", - написал он в своем телеграм-канале.

Воробьев добавил, что к выдаче машин также уже все готово.

"Вместе с ГИБДД обзваниваем собственников, чтобы вечером начать возвращать автомобили. Всего на парковках их 383. Телефон горячей линии, по которой можно уточнить всю информацию: 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30", - отметил губернатор.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, еще 154 человека пострадали.