МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ самолетами США в районе Баренцева моря

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что российские военные поднимали в воздух истребитель для недопущения нарушения госграницы парой стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США в районе Баренцева моря.

"24 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель", - сообщили в ведомстве в воскресенье.

Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

Как сообщили в Минобороны РФ, "экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США".

"При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от государственной границы Российской Федерации", - заявили военные.

В Минобороны сообщили, что МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы РФ не допущено.

Как отметили военные, полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.