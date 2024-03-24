Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:03

МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ самолетами США в районе Баренцева моря

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что российские военные поднимали в воздух истребитель для недопущения нарушения госграницы парой стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США в районе Баренцева моря.

"24 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель", - сообщили в ведомстве в воскресенье.

Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

Как сообщили в Минобороны РФ, "экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США".

"При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от государственной границы Российской Федерации", - заявили военные.

В Минобороны сообщили, что МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы РФ не допущено.

Как отметили военные, полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

Минобороны РФ МиГ-31 США В-1В Баренцево море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В очередях к Крымскому мосту скопилось более полутысячи машин

Нападение на Crocus City Hall

Следствие по теракту в Crocus просит суд арестовать задержанных фигурантов

Нападение на Crocus City Hall

Число погибших при теракте в Crocus City Hall увеличилось до 137 человек

Число погибших при теракте в Crocus City Hall увеличилось до 137 человек
Нападение на Crocus City Hall

В Москве началась процедура опознания погибших в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Имущественные риски Crocus City Hall были застрахованы в "Ингосстрахе"

Имущественные риски Crocus City Hall были застрахованы в "Ингосстрахе"
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам электроэнергетики Украины

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам электроэнергетики Украины
Нападение на Crocus City Hall

Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

В Минздраве сообщили, что на стационарном лечении 110 пострадавших в Crocus

Нападение на Crocus City Hall

Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ, посвященное теракту в Crocus

Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ, посвященное теракту в Crocus
Нападение на Crocus City Hall

Спасатели сделали проем в стене Crocus для прохода тяжелой техники

Спасатели сделали проем в стене Crocus для прохода тяжелой техники
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });