США разместили в Испании четыре стратегических бомбардировщика

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В общей сложности четыре американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer c минувшего воскресенья были переброшены из Техаса на авиабазу Морон в Испании, сообщило Командование ВВС США в Европе.

Согласно сообщению, после трансатлантического перелета и до прибытия в Испанию самолеты выполнили полеты в районе Баренцева моря.

"Наша способность выполнять полеты в Арктике и размещать стратегические бомбардировщики на передовых позициях в Европе имеет важное значение для заверения союзников и партнеров в нашей приверженности региональной безопасности и стабильности", - сказал командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер.

В ходе временного размещения в Испании бомбардировщики выполнят серию миссий в Европе по взаимодействию с союзниками и партнерами, "способствуя сдерживанию, обеспечивая большую оперативную непредсказуемость для потенциальных противников", отметили в командовании.

Как сообщало Минобороны РФ, 24 и 26 марта российские военные поднимали в воздух истребители-перехватчики МиГ-31 из-за приближения над Баренцевым морем к государственной границе РФ стратегических бомбардировщиков B-1B ВВС США.

При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики корректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от государственной границы РФ.