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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:03

Зернохранилище и сельхозтехника сгорели в Курской области после атаки дрона ВСУ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил уточненные данные последствий пожара, возникшего 22 марта после падения дрона-камикадзе в селе Коровяковка Глушковского района.

"Из-за падения дрона-камикадзе загорелся спиртовоз, огонь перекинулся на зернохранилище. В пожаре сгорели зернохранилище и сельскохозяйственная техника", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Накануне Старовойт также сообщал об обстреле ВСУ территории Глушковского района. В результате атаки со стороны Украины на село Попово-Лежачи был ранен местный житель.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области, которая граничит с Украиной, действует с 11 апреля 2022 года.

Курская область Роман Старовойт
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