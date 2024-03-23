Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:07

Мирный житель пострадал при обстреле курского села

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ территории Глушковского района.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Попово-Лежачи Глушковского района. Ранен местный житель", - написал он в телеграм-канале.

Старовойт отметил, что всего было пять прилетов. В результате атаки сильно поврежден один из жилых домов, в соседних с ним взрывом выбиты окна.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области, которая граничит с Украиной, действует с 11 апреля 2022 года.

Курская область Роман Старовойт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

В Брянской области задержаны 4 человека, совершившие теракт в Crocus City Hall

В Брянской области задержаны 4 человека, совершившие теракт в Crocus City Hall

После теракта в Подмосковье госпитализированы 107 человек, 16 - в крайне тяжелом состоянии

Нападение на Crocus City Hall

СКР приступил к допросу задержанных по подозрению в совершении теракта в Подмосковье

Москва и область выплатят пострадавшим в Красногорске от 500 тыс. до 3 млн руб.

Нападение на Crocus City Hall

В стационары Москвы поступили 88 пострадавших при теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

СКР сообщил о 93 погибших в результате теракта в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

В списке Минздрава Подмосковья 37 погибших при теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Источник сказал, что информация от США о готовящемся теракте носила общий характер

Нападение на Crocus City Hall

Патрушев заявил, что виновные в теракте в Подмосковье не останутся безнаказанными

Госкомиссия допустила к старту ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25"

Госкомиссия допустила к старту ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25"