Мирный житель пострадал при обстреле курского села

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ территории Глушковского района.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Попово-Лежачи Глушковского района. Ранен местный житель", - написал он в телеграм-канале.

Старовойт отметил, что всего было пять прилетов. В результате атаки сильно поврежден один из жилых домов, в соседних с ним взрывом выбиты окна.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области, которая граничит с Украиной, действует с 11 апреля 2022 года.