Акция в память о жертвах теракта в Crocus City Hall прошла в Красногорске

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Надпись "Скорбим. 22.03.2024" и изображение журавлей выложили свечами у Crocus City Hall в подмосковном Красногорске в память о жертвах трагедии, произошедшей в минувшую пятницу.

Также собравшиеся волонтеры и жители региона почтили память погибших минутой молчания. Под песню "Журавли" на стене концертного зала появилась проекция уходящих в небо птиц.

На памятной акции, видеотрансляцию которой вел телеканал "360", присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 137 человек.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).