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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:36

Число пострадавших при теракте в "Крокусе" выросло до 182

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - По данным на 20:30 воскресенья общее количество пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 182, следует из обновленных списков министерства здравоохранения Московской области.

Согласно опубликованным на сайте ведомства данным, в больницах остаются 101 человек, 61 на амбулаторном лечении, в графе "выписаны" - 20.

Ранее, в списках на 17:00 значились 180 пострадавших. На стационарном лечении из них были 110 человек, 38 - на амбулаторном. В графе "выписаны" значились 32 человека.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 137 человека.

Крокус Московская область
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