Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС выведены из эксплуатации из-за возгорания подстанции

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о возгорании на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС.

По его словам, возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.

"Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - написал Голубев в своем телеграм-канале в ночь на понедельник.

Он добавил, что из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ - Тихорецкая и Ростовская. На данный момент энергоснабжение потребителей восстановлено.

"Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС", - говорится в сообщении.