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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 01:15

Возгорание на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС ликвидировано

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Возгорание на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС (филиал ПАО "ОГК-2"), произошедшее ночью, ликвидировано, из эксплуатации временно выведено два энергоблока, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - написал Голубев в своем телеграм-канале в ночь на понедельник.

"Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС", - говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ - Тихорецкая и Ростовская. На данный момент энергоснабжение потребителей восстановлено.

Новочеркасская ГРЭС расположена в Новочеркасске Ростовской области, в 53 км от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность составляет 2 258 МВт.

Новочеркасск Новочеркасская ГРЭС Ростовская область
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