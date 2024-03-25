Ученые спрогнозировали рост производства гелия в РФ до 75 млн куб. м к 2030 году

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука (ИНГГ) Сибирского отделения РАН прогнозируют рост внутреннего спроса на гелий в России, производство которого к 2030 году может достичь 75 млн куб. м, сообщает пресс-служба ИНГГ.

"С учетом всех планируемых проектов объем производства гелия в России к 2030 году может составить 75 млн куб. м и сохранится на таком уровне до середины XXI века. Специалисты ИНГГ СО РАН предполагают, что гелий с месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока закроет до 45% мирового спроса. Основными потребителями будут страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.

Ученые считают, что развитие в России высокотехнологичных отраслей - промышленной криогеники, космических исследований, медицинской сферы будет способствовать росту внутреннего спроса на гелий.

Российский потенциал по добыче гелия сосредоточен на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, где открыто 35 гелийсодержащих газовых месторождений, однако большие запасы и ресурсы углеводородов в сочетании с территориальной удаленностью этих месторождений требуют существенных инвестиций для их освоения и вовлечения в эксплуатацию.

"Необходимо развивать отечественные технологии и оборудование для выделения, очистки и сжижения гелия, а также создавать системы его долгосрочного хранения, при этом уровень технологической готовности производителей российского оборудования в целом позволяет обеспечить проекты критическим и ключевым оборудованием", - считает старший научный сотрудник Центра экономики недропользования нефти и газа ИНГГ Ирина Проворная.

Отмечается также, что в России открываются новые предприятия по производству гелия: если до 2021 года в России работал только Оренбургский гелиевый завод "Газпрома", то впоследствии на востоке были запущены Амурский газоперерабатывающий завод и гелиевый завод на Ярактинском месторождении (Иркутская область). Планируется к запуску гелиевый завод на Марковском месторождении (Иркутская область), производство гелия на Миннибаевском газоперерабатывающем заводе (Республика Татарстан) и установка извлечения гелия на Среднеботуобинском месторождении (Республика Саха (Якутия)).