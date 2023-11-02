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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

СИБУР и "Газпром гелий сервис" договорились о поставках СПГ на Амурский ГХК

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - СИБУР и "Газпром гелий Сервис" подписали соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в качестве моторного топлива для парка техники строящегося Амурского газохимического комплекса (ГХК).

Пресс-служба Амурского ГХК сообщает, что подписи в документе поставили член правления - управляющий директор ООО "СИБУР" Марина Медведева и гендиректор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш.

"СИБУР совместно с подрядными транспортными организациями рассмотрит возможность расширения использования на Амурском ГХК автотехники на сжиженном природном газе. Стороны проработают вопрос организации заправки на объектах газозаправочной инфраструктуры "Газпром гелий сервис", а также заключения в будущем договора поставки СПГ", - говорится в сообщении.

Компания "Газпром гелий сервис" отмечает, что для заправки транспорта предприятия рассматривается возможность поставок СПГ с малотоннажного комплекса "Газпрома" в Амурской области.

Как сообщалось, в сентябре 2023 года "Газпром гелий сервис" запустил в Свободненском районе Амурской области малотоннажный комплекс сжижения природного газа (КСПГ) производительностью 1,5 тыс. кг/час (12,6 тыс. тонн в год). Наличие производства СПГ позволит обеспечить автономную газификацию социально-значимых объектов региона, а также организовать заправку газомоторным топливом собственного транспорта "Газпром гелий сервис" и других коммерческих потребителей.

СИБУР (совместно с Sinopec) реализует в Свободнеском районе проект по строительству Амурского ГХК - одного из крупнейших в мире производств полиэтилена и полипропилена мощностью 2,7 млн тонн в год готовой продукции. В рамках проекта компания осуществляет мероприятия по переводу на газомоторное топливо парка используемой автомобильной техники. Ранее на Амурском ГХК построили первую в Амурской области метановую станцию для заправки газом автобусов и автомобилей в периметре проекта.

"Газпром гелий сервис" - компания-оператор группы "Газпром" по реализации инвестиционных проектов с применением криогенных технологий.

СИБУР Газпром гелий сервис
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