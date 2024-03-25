Минобороны РФ сообщило о перехвате двух украинских ракет над Ростовской областью

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что в понедельник над Ростовской областью российскими военными нейтрализованы две украинские зенитные ракеты комплекса С-200, переоборудованные для поражения наземных целей.

"Дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, это произошло в понедельник около 15:30.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что подразделения ПВО отработали по воздушным целям между Новочеркасском и Батайском.

Российские военные ранее заявили, что перехватили в ночь на понедельник над Ростовской областью 11 украинских беспилотников самолетного типа.