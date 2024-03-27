В Ростовской области объявляли опасность атаки беспилотников

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Ростовской области вечером в среду объявляли опасность атаки беспилотников. Об угрозе губернатор региона Василий Голубев сообщил в 18:05 в Telegram.

Он призвал ростовчан к бдительности и сообщил, что работает ПВО.

"Отбой угрозы атаки БПЛА в Миллерово, Морозовске, Шахтах. Угроза атаки пока сохраняется в Новошахтинске и Новочеркасске", - написал он в 18:27. Десять минут спустя Голубев сообщил о полном отбое тревоги.