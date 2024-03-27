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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:50

В Ростовской области объявляли опасность атаки беспилотников

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Ростовской области вечером в среду объявляли опасность атаки беспилотников. Об угрозе губернатор региона Василий Голубев сообщил в 18:05 в Telegram.

Он призвал ростовчан к бдительности и сообщил, что работает ПВО.

"Отбой угрозы атаки БПЛА в Миллерово, Морозовске, Шахтах. Угроза атаки пока сохраняется в Новошахтинске и Новочеркасске", - написал он в 18:27. Десять минут спустя Голубев сообщил о полном отбое тревоги.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Василий Голубев Ростовская область
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