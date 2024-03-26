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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:58

Корабли Тихоокеанского флота провели антипиратское учение в Аденском заливе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" во время перехода в Аденском заливе провел учение по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров, сообщила пресс-служба флота.

"На начальном этапе учения экипажи кораблей отряда отработали алгоритм совместных действий по уничтожению нескольких безэкипажных катеров (БЭК) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника", - говорится в сообщении.

Было успешно организовано взаимодействие радиотехнических и ракетно-артиллерийских боевых частей крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников", что позволило оперативно обнаружить и распределить цели для их поражения.

В условиях массированной атаки "вражеских" БЭКов и БПЛА боевые расчеты кораблей отработали способы ведения огня по секторам. Огонь велся по имитированным целям из крупнокалиберных пулеметов и зенитной артиллерийской установки АК-630. Все условные цели были поражены.

По легенде учения по борьбе с пиратством, корабли ТОФ получили сигнал бедствия от торгового судна, которое подверглось нападению вооруженной группы неизвестных. После прибытия крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" в район условного пиратского захвата, оба экипажа отработали действия по отражению нападения пиратов на торговое судно.

В ходе учения по противодействию пиратству моряки-тихоокеанцы использовали опыт, полученный кораблями флота во время участия в международной антипиратской миссии в Аденском заливе и в районе побережья Сомали.

Отряд боевых кораблей ТОФ продолжает выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода.

ТОФ Варяг Маршал Шапошников Аденский залив
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