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Авиация флота отработала поиск субмарин условного противника в Японском море

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Вертолеты Ка-27ПЛ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили поиск подводных лодок условного противника в Японском море, сообщила пресс-служба флота в четверг.

"Пара противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ отработала поставленные задачи по поиску подводных лодок условного противника в ходе учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря", - говорится в сообщении.

Вертолеты вылетели с военного аэродрома в Приморском крае в район проведения учений.

В ходе выполнения поставленных задач экипажи вертолетов Ка-27ПЛ задействовали гидроакустическую станцию ГАС для поиска "вражеских" субмарин. Также экипажи вертолетов отработали взаимодействие с отрядом корветов флота, действующих в Японском море. Были совершены посадки и взлеты с палубы одного из кораблей.

Учебно-тренировочные полеты пары Ка-27ПЛ проводились в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ.

ТОФ Приморск Ка-27
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